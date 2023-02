Misiunea FMI vine să evalueze realizarea programului cu Republica Moldova

09:00

Cu un rating de 4,9 din 5 și mii de recenzii pe Google, Gacek, un motan vagabond supraponderal, a devenit principala atracție din orașul polonez Szczecin. Szczecin, un oraș medieval din nord-vestul Poloniei, aproape de granița cu Germania, are multe de oferit vizitatorilor, dar când vine vorba de recenzii online,...