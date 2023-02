FMI vine să evalueze realizarea programului cu Republica Moldova

12:00

Multe dezinformări și falsuri au fost distribuite in privința protestelor de astăzi și în privința “SCUTUL POPORULUI” cu un singur scop, să ne compromită. Noi, ofițerii în rezervă a serviciilor cu destinație specială, membri ai ,,SCUTUL POPORULUI”, vom fi și astăzi alături de popor, la protestele pașnice. Vom asigura buna desfășurare a protestului, să nu […] The post SCUTUL POPORULUI: Multe dezinformări și falsuri au fost distribuite in privința protestelor de astăzi first appeared on NEXTA.