Raport anual – 2022

Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova. Produs solicitat: oferte de prețuri de la experți pentru elaborarea articolelor, rapoartelor, studiilor și cercetărilor în domeniile mass-media, alegeri, legislație media, educație media, fact-checking, inovații media, monitorizare media, etc. Persoanele selectate vor fi contractate în funcție…