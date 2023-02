Marina Tauber îi răspunde lui Ion Ceban: Îl așteptăm pe primarul capitalei să se alăture mitingului pașnic

14:10

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicu Popescu a avut un mesaj cu ocazia marcării unui an de război al Federației Ruse împotriva Ucrainei: „Exact acum un an în țara noastră se auzeau primele explozii produse în Ucraina. Sub ochii întregii lumi începea să se petreacă ceea ce multora li se părea imposibil: Rusia … Articolul Nicu Popescu: „În acest an am demonstrat că putem gestiona crize, că suntem solidari unii cu alții că suntem uniți în dorința de a menține pacea, libertatea și de a accelera parcursul european al țării noastre” apare prima dată în Punctul pe i.