(VIDEO) Viorel Morari vrea să revină la Procuratura Antocorupție: „Am fost eliberat ilegal și abuziv”

Filmul „Navalnîi", regizat de canadianul Daniel Rohr, a primit Premiul Producers Guild of America la categoria „cel mai bun documentar". Într-o postare de pe Twitter a organizației se menționează că filmul a câștigat premiul pentru „producție remarcabilă". The Award for Outstanding Producer of Documentary Motion Pictures goes to Navalny #PGAAwards2023 pic.twitter.com/tLDoMBwO9E — Producers Guild of America (@producersguild)