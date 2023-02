AUDIO/ Victor Bînzari: În luna martie din România o să procurăm în jur de 6,5% energie electrică

13:20

1. În această săptămână am marcat un an de când Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022. Vieți marcate de ororile războiului. Zgomotul asurzitor al obuzelor. Frică în ochii copiilor. Un an de război, cel mai violent război din Europa de după al Doilea Războil Mondial. O retrospectivă a acestui an sângeros, vedeți la […]