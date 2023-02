Dosarul Dodon: Procurorii au început prezentarea probelor pentru învinuirea lui Dodon

12:40

Conflictul din Ucraina, care a intrat în al doilea an, nu dă semne că se va termina foarte curând, iar președintele Vladimir Putin trage de timp, convins că forțele ucrainiene se vor epuiza iar susținerea publicului occidental pentru ucrainieni va scădea vizibil din cauza sacrificiilor financiare tot mai mari pe care trebuie să le facă. Aceasta este concluzia unui articol publicat de Council on Foreign Relations, care marchează un an de la declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, la 24 februarie 2022. Alți experți străini nu văd nici ei o încheiere rapidă a conflictului din Europa de Est.