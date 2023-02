O femeie din Nisporeni a fost găsită moartă. Fiul acesteia, reținut de oamenii legii

15:20

Aleyna Ölmez, al cărei nume de familie în turcă înseamnă "cea care nu moare", a supraviețuit ca prin minune timp de 11 zile, prinsă sub dărâmături, în Turcia. Tânăra, în vârstă de 17 ani, era îngropată sub molozul clădirii în care locuia, în Kahramanmaras, scrie observatornews.ro. O tânără de 17 ani a fost salvată joi şi scoasă de sub dărâmături, la 11 zile de la producerea cutremurului cu magnitudine 7,8 care a lovit sudul Turciei şi nord-vestul Siriei, provocând moartea a peste 41.000 de oamen...