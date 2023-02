Ministrul Energiei, Victor Parlicov, întrevedere cu șeful oficiului BERD. Proiectele din sectorul energetic, pe agenda discuției

08:30

Departamentul american al Energiei consideră că un accident într-un laborator din China se află, probabil, la originea pandemiei de COVID-19, potrivit noilor concluzii dezvăluite duminică de mass-media, care subliniază totuşi divergenţele persistente între agenţiile de securitate din SUA, informează Agerpres. • Noi informaţii au înclinat analiza departamentului de partea ipotezei scurgerii, potrivit unor surse anonime citate de The Wall Street Journal, The New York Times şi CNN. Ziarele insistă...