EDITORIAL // Lauda lui Biden

13:40

Sute de persoane voluntare au fost implicate în cadrul ajutorului și serviciilor oferite pentru refugiați, timp de un an de zile. Despre acest lucru a vorbit viceprimarul Angela Cutasevici, la lansarea expoziției ”Copiii pentru Pace” realizată de elevii din capitală. „De fapt, expoziția reprezintă atât durere, cât și speranță. Păi, iată, acea durere care, de [...] The post Angela Cutesevici: Sute de persoane voluntare au fost implicate în cadrul ajutorului și serviciilor oferite pentru refugiații din Ucraina, timp de un an appeared first on politics.md.