Permise de conducere falsificate – găsite la frontieră. Cui aparțineau

Primul Consiliu politic național al PAS, care deține majoritatea parlamentară în Republica Moldova, din acest an are loc duminică, 26 februarie curent. La el, au fost prezenți deputați, miniștri și membri ai echipei formațiunii. Potrivit unui comunicat de presă, au discutat prioritățile pentru anul 2023, „… cum depășim crizele și ne concentrăm pe drumul de reconstrucție […] Articolul FOTO Primul Consiliu politic național al PAS din acest an. Multe priorități, dar principala – aderarea la UE apare prima dată în Realitatea.md.