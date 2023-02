Revine Dodon la conducerea PSRM? Fostul președinte: Trebuie mai întâi să rezolv dosarele politice deschise pe numele meu

16:50

Președintele Ucrainei consemnează că s-au împlinit 9 ani de Rusia a trecut la anexarea Crimeei. Dacă vor returna Crimeea, pacea va fi restabilită, a transmis Zelenski pe contul de Twitter, transmite Digi24. 9 years ago, Russian aggression began in Crimea. By returning Crimea, we will restore peace. • This is our land. Our people. Our history. We will return the Ukrainian flag to every corner of Ukraine.Qırım serbest olacaq! pic.twitter.com/jdInUhcutm — Володимир Зеленський (@Zelensky...