Nu mai lansează un nou partid? Dodon: „Eu am fost, sunt și voi fi și de acum încolo alături de PSRM”

16:50

Recent, am lansat un serviciu nou, iar, cu el, și o nouă campanie promoțională. Clienții pot participa la promoție și pot câștiga unul din cele patru iPhone 13! Pentru a participa la extragerea smartphonului, clientul trebuie să realizeze minim 3 transferuri timp de două săptămâni cu cardul FinComBank folosind serviciul „P2P by Phone”. Noua opțiune […] The post Promoție! Câștigă un iPhone cu P2P by Phone de la FinComBank appeared first on NewsMaker.