Cetățenii din Nisporeni vor putea participa online la ședințele de judecată pe anumite cauze

21:00

Moldovenii își doresc să rămână parte a lumii libere, să trăiască în siguranță și să-și realizeze visul de a adera la Uniunea Europeană. Este mesajul transmis de președintele Maia Sandu președintelui SUA, Joe Biden, în cadrul întrevederii pe care au avut-o la Varșovia, Polonia. Liderul de la Casa Albă a...