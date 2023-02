SAMU Nisporeni și-a prezentat raportul de activitate pe 2022

11:40

Rusia a pierdut orice război atunci când n-a fost sprijinită de aliați vest-europeni, de aceea va pierde și războiul împotriva Ucrainei. Convingerea a fost exprimată de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marko Șevcenko. Potrivit diplomatului, Ucraina are susținerea celor mai prospere țări ale lumii, fapt ce-i va asigura victoria, notează...