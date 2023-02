Și PLDM începe pregătirile pentru locale – În  luna mai va avea loc Congresul extraordinar al formațiunii

17:10

În contextul demisiilor unor judecători din cadrul actualului CSJ, noul ministru al Justiției Viorica Mihailov-Moraru a declarat, că sistemul judecătoresc acceptă cu greu procesul de evaluare deși a fost implicat plenar, începând cu anul 2021, în toate procesele de consultare și elaborare a legislației ce se referă la mecanismul de evaluare. Ministrul Mihailov-Moraru, a făcut ...