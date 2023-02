Maia Sandu și Dorin Recean la ședința Consiliului Politic Național PAS – Ce s-a discutat.    

16:40

SUA a confirmat că administrația americană a anunțat Rusia că Biden merge în Ucraina. Preşedinţia Statelor Unite a anunţat Rusia în avans despre vizita prepedintelui Joseph Biden în capitala Ucrainei, Kiev, afirmă un oficial american de rang înalt citat de agenţia The Associated Press. Cu puţin timp înaintea plecării preşedintelui Biden de la Washington, Casa ...