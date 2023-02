O camera mica chiar langa birou - casa liderului ucrainen, deja de un an. Printre hainele militare din garderoba are si un costum, gata sa il imbrace in ziua in care razboiul se va incheia - VIDEO

O camera mica chiar langa birou - casa liderului ucrainen, deja de un an. Printre hainele militare din garderoba are si un costum, gata sa il imbrace in ziua in care razboiul se va incheia - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md