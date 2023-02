Platforma DA gata să lupte în alegerile locale din 2023

20:00

Numeroase studii ştiinţifice arată că vinul natural, din struguri, are calităţi de care orice om ar trebui să se bucure cît mai des. Strugurii, aromaţi şi plini de vitamine şi minerale, sunt adevărate arme împotriva bolilor şi a îmbătrînirii. In compoziţia strugurilor intră vitaminele A, B1, B2, B6 şi C şi minerale precum potasiu, magneziu, fosfor, calciu şi fier, care energizează întregul organis