Belarus avertizeaza ca mai are la dispozitie 1,5 milioane de potentiali soldati in afara armatei in caz de razboi

Belarus avertizeaza ca mai are la dispozitie 1,5 milioane de potentiali soldati in afara armatei in caz de razboi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md