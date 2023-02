FOTO/VIDEO Un polițist de 23 de ani a murit în urma unui accident în Chișinău. A ajuns cu mașina într-un copac

15:30

Mitropolitul Vladimir al Moldovei a venit cu un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean, în ziua când s-a împlinit un an de la invazia Federației Ruse în țara vecină. Acesta a transmis cetățenilor ucraineni să „nu cadă pradă disperării” și să i-a aminte că „nimic nu este mai presus decât voia și mila lui Dumnezeu”. […] The post Mitropolitul Vladimir: Ne rugăm pentru înțelepciunea celor de care depinde încheierea acestui sângeros conflict appeared first on NewsMaker.