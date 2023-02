Natalia Gavrilița: Am fost rugată să rămân alături de PAS

22:20

Republica Moldova are nevoie de ajutorul NATO pentru a apăra spațiul aerian al țării. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München, Germania. Sandu a menționat că în contextul războiului din țara vecină, Republica Moldova are nevoie de ajutorul partenerilor occidentali. Atât secretarul de stat al SUA, Antony […] The post Maia Sandu: Republica Moldova are nevoie de ajutorul NATO pentru a apăra spațiul aerian al țării first appeared on NEXTA.