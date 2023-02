Igor Grosu, însoțit de 4 deputați, pleacă în Irlanda. Agenda oficialilor moldoveni 

14:00

Pe 24 februarie 2023, la un an de la asaltul militar al Rusiei împotriva Ucrainei, în întreaga lume se desfășoară acțiuni de solidaritate cu poporul ucrainean. Mai multe edificii, clădiri și monumente din diferite orașe ale lumii, inclusiv New York, Bruxelles, Paris și Tbilisi, au fost iluminate în culorile drapelului Ucrainei: galben și albastru. Turnul […]