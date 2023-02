TOP SECRET: „Forțe armate” în Transnistria, un pericol pentru securitatea în zonă

18:40

În ediția de azi: 1. Se împlinește un an de când Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022. Un an care a demonstrat curajul Ucrainei și determinarea de a rezista în pofida tuturor atacurilor. O retrospectivă a acestui an o urmăriți la știri. 2. Astăzi au avut loc depuneri de flori la Ambasada Ucrainei […]