Maia Sandu reacționează la vestea morții lui Mihai Șora: ‘Ne-a lăsat atâta înțelepciune, încât va fi mereu parte din noi’

16:50

Preşedintele SUA, Joe Biden a transmis vineri, 24 februarie, când se împlineşte un an de la invazia rusă din Ucraina, că Rusia nu va reuşi niciodată să cucerească această ţară şi l-a calificat pe Vladimir Putin drept „un dictator” cu ambiţii imperialiste, potrivit News.ro. „Voi repeta astăzi ceea ce am spus acum un an, când …