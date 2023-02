Zelenski: Ucraina nu va invada regiunea transnistreană. Noi prețuim independența altor state

21:50

Forumul economic „Investiții/Dezvoltare/Integrare Europeană”, eveniment organizat sub auspiciile Familiei Regale a României și cu susținerea Ambasadei României în R. Moldova, are loc în aceste zile la Chișinău. La deschidere au participat prim-ministrul R. Moldova, Dorin Recean, spicherul Parlamentului, Igor Grosu, viceprim-ministrul Dumitru Alaiba, Alteța Sa Regală Principele Radu, șeful Cancelariei prim-ministrului României, Mircea Abrudean, secretarul […] Articolul Forumul economic „Investiții, Dezvoltare, Integrare europeană”, organizat la Chișinău sub auspiciile Familiei Regale a României apare prima dată în InfoPrut.