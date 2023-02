O fetiță, în vârstă de 7 ani, a dispărut de pe teritoriul Grădinii Zoologice

13:00

Marcarea unui an de la invazia Rusiei în Ucraina, a declanșat un val de reacții în mediul online. Unii și-au amintit cum i-a lovit vestea despre război, iar alții au relatat despre frica pe care au simțit-o și care încă nu a trecut, însă pe toți îi leagă gândurile despre pace și mesajele de solidaritate […]