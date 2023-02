Vindecând trauma războiului

17:30

Colonelul Adrian Efros este cel care a fost delegat de stat la cârma Centrului Unic de Gestionare a Crizei refugiaților ucraineni. I-a fost încredințată această misiune pentru că, probabil, spune el, are în spate o experiență de 24 de ani în Armata Națională și două operațiuni de menținere a păcii – în Irak și Kosovo. Centrul […] The post La datorie pe frontul crizei refugiaților appeared first on Cu Sens.