VIDEO // Poliţia din Rusia a făcut zeci de arestări în ziua împlinirii unui an de la declanșarea invaziei în Ucraina

A trecut un an întreg (de fapt, un an și o zi) din ziua când au căzut primele bombe asupra Ukrainei. Un an de zile de când hoardele putiniste au invadat statul vecin, Ucraina. Ucraina rezistă eroic. Ucraina plătește tribut greu pentru noi toți. Bineînțeles, Ucrainenii luptă în primul rând pentru propria țară și pentru dreptul la existență. Mulți se fac a uita discursurile de înainte de război ale lui putin în care el spunea explicit că Ucrainenii sunt o invenție și că ei nu ar exista. Cum se tra...