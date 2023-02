România: Un consilier local a uitat să-și închidă camera și a apărut la o ședință online, în timp ce se afla în cabina de duș

12:00

Guvernul Republicii Moldova anunță că se alătură campaniei europene #LightUpUkraine. Astfel, pe 24 februarie, de la ora 19:00, iluminatul public al clădirii Executivului va fi stins. „Guvernul Republicii Moldova este unit în mesajul său neclintit de solidaritate cu Ucraina și poporul țării vecine. O zi tristă care marchează un an de la începutul războiului Federației […]