Amenzi în sumă totală de 213 000 de lei. În 2022, nouă servicii media audiovizuale din țară au fost sancționate pentru modul în care au reflectat războiul din Ucraina

China a declarat vineri, 24 februarie, la un an de la începutul invaziei ruse din Ucraina, că dialogul și negocierile sunt singurele modalități viabile de soluționare „a crizei ruso-ucrainene” și că vrea să împiedice ca aceasta să scape de sub control. La împlinirea unui an de la invazia Rusiei în Ucraina, China a cerut, într-un...