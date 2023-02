Lituanienii au donat €14 mln pentru procurarea radarelor de apărare aeriană, pentru Ucraina

10:50

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a publicat un video la un an de război în Ucraina. Timp de 15 minute, Zelenski a enumerat principalele evenimente din anul războiului și și-a exprimat încrederea că 2023 va fi un an al victoriei. „Acum un an în aceeași zi, în același loc, pe la șapte dimineața eu m-am adresat […]