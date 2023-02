VIDEO // Cum arată camera în care stă Volodimir Zelenski de când a început războiul în Ucraina. „Aceasta este casa mea…”

13:00

Ofensiva Rusiei în Ucraina se voia un 'război fulger', dar conflictul s-a împotmolit. La un an de la declanşarea invaziei ruse, marea necunoscută rămâne întrebarea cum ar putea arăta sfârşitul războiului, notează într-o analiză France Presse, citată de Agerpres. Pentru moment, experţii se aşteaptă la o escaladare a conflictului. Războiul "cu siguranţă nu arată niciun semn că ar fi pe cale să se termine", constată Jon Alterman, expert al think tank-ul american CSIS (Center for Strategic and Inter...