Horoscopul zilei de astăzi – 25 februarie

Banca Naţională a Ucrainei a tipărit și prezentat o bancnotă comemorativă, pentru a marca un an de la invazia Rusiei. Pe o parte sunt reprezentaţi trei soldaţi care înalţă drapelul naţional. Pe cealaltă parte a bancnotei de 20 de hrivne sunt ilustrate două mâini legate. „Pentru a marca comemorarea războiului, am decis să lansăm o […]