Un nou model de pașaport va fi pus în circulație. Este securizat cu 45 de elemente

11:20

Aflat în Warșovia, Joe Biden a lansat un mesaj cetățenilor Moldovei, exprimând sprijin luptei lor pentru democrație și chemându-i să combată autocrația, relatează, IPN cu referință la Radioul Național al Statelor Unite. Joe Biden s-a adresat și Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, cerând audienței aplauze pentru ea. „Ne dorim ca... The post Joe Biden, mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova appeared first on Portal de știri.