Parlamentul condamnă războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei

23:40

„Obiectivul ferm al Republicii Moldova îl reprezintă aderarea la Uniunea Europeană. Cu sprijinul prietenilor noștri, ne vom păstra și fortifica pacea, democrația și parcursul european". Declarația aparține vicepremierului Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării europene, care efectuează în perioada 20-21 februarie o vizită de lucru la Bruxelles, transmite...