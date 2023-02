Consultări publice cu cetățenii pe marginea unui proiect ce vizează procesul de aderare la Uniunea Europeană

09:50

FOTO: Poliția de Frontieră a R. Moldova a adus un omagiu eroilor ucraineni, la un an de la începerea războiului Polițiștii de frontieră din țara noastră s-au prezentat, astăzi, la Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, unde au adus un omagiu eroilor ucraineni căzuți în acest război nemilos. Aceștia au venit la Ambasada Ucrainei la ora 04:45, când exact acum un an, Rusia a invadat nemotivat Ucraina. „Acum un an, o lume întreagă, alături de poporul ucrainean a trăit primele clipe ale războiului p...