Ministerul de externe de la Chișinău consideră provocatoare declarația ministerului rus de externe privind posibilele provocări pe segmentul transnistrean

Victor Parlicov susține că ministerul la conducerea căruia a fost numit zilele trecute „la moment lipsește ca entitate juridică". „Eu sunt ministrul numit, dar minister nu-i", declară ministrul Energiei, notează newsmaker.md. Parlicov mai spune că nu știe dacă și el este angajat. „Nu știu dacă sunt angajat, deci, la moment, ministerul lipsește ca entitate juridică.