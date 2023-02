Parcursul european al țării noastre și aprofundarea cooperării moldo-americane, discutate la Guvern de prim-ministrul Dorin Recean și ambasadorul Kent D. Logsdon

09:40

Astăzi, 24 februarie 2023, se împlinește un an de la războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Un an în care au fost distruse zeci de localități, au murit sute de mii de persoane, iar alte câteva milioane de oameni au ajuns refugiați, după ce au fugit din calea războiului. Un an în care am trăit …