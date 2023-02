Kremlinul: Trupele ruse vor răspunde în mod adecvat provocărilor din Transnistria

13:40

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski va susține declarații în fața jurnaliștilor pe 24 februarie, la un an de la invazia rusă în Ucraina. „Februarie. Anul invincibilității”, se numește conferința anunțată de Zelenski. Reprezentanții Președinției ucrainene menționează că acreditarea jurnaliștilor la eveniment se va face până la ora 14:00, 23 februarie. Ora când președintele ucrainean va susține […] The post Vladimir Zelenski va susține o conferință de presă pe 24 februarie, la un an de război în Ucraina appeared first on NewsMaker.