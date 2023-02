Asociația A.S.I.C.S. a transmis un nou lot de produse farmaceutice spitalelor din Ucraina

10:00

„Acesta va fi anul victoriei noastre”, susține președintele Volodimir Zelenski, într-o postare pe Twitter, la un an de la invazia Rusiei în Ucraina, relatează The Guardian. În același timp, premierul de la Kiev face un apel și susține că Ucraina are nevoie de mai mult ajutor financiar pentru a-și acoperi doar deficitul bugetar. După ce s-a abținut la votul ONU prin care a trecut o rezoluție fără caracter obligatoriu ce solicită Rusiei să-și încheie ostilitățile și să se retragă din Ucraina, China a făcut public planul de pace în care îndeamnă la „dialog pentru soluții pașnice”, scrie digi24.ro