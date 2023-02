Presedintele Camerei Deputatilor din Romania, mesaj la un an de razboi in Ucraina: „Romania va fi in prima linie a luptei pentru democratie si libertate”

Presedintele Camerei Deputatilor din Romania, mesaj la un an de razboi in Ucraina: „Romania va fi in prima linie a luptei pentru democratie si libertate”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md