OFICIAL: Situația în Zona de Securitate este calmă. În rândul pacificatorilor nu au fost raportate încălcări

08:40

Primarul Capitalei Ion Ceban a publicat un video pe pagina sa de Facebook despre un an de la declanșarea războiului în Ucraina. „Astăzi este un an de la războiul din Ucraina. Am fost și suntem alături de poporul ucrainean. Vrem pace pentru toți” , a scris edilul capitalei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Un an de la declanșarea războiului! Ion Ceban: Vrem pace pentru toți apare prima dată în Realitatea.md.