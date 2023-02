FOTO Deputați moldoveni, în capitala Ucrainei. Participă la evenimentele dedicate unui an de război

09:20

Ministrul Afacerilor Externe Nicu Popescu susține că în spațiul public se discută că Aeroportul Chișinău ar fi fost o potențială țintă de atac. Potrivit oficialului, „acest lucru era conștientizat un an în urmă”. Popescu menționează că toate instituțiile statului erau pregătite cu un an în urmă de riscuri pentru țara noastră inclusiv la Aeroportul Chișinău. „Zilele […] The post VIDEO Aeroportul Chișinău ar fi fost o potențială țintă de atac? Popescu: „Acest lucru era conștientizat un an în urmă” appeared first on NewsMaker.