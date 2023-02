Accidentul de la Stăuceni: Unul dintre bicicliștii loviți de mașină a decedat pe patul de spital

17:50

Ucraina ”nu a cedat” şi ”va triumfa” asupra trupelor şi ”terorii” ruse, a afirmat joi, 23 februarie, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu o zi înainte de marcarea unui an de la declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei, informează AFP și Agerpres. ”Nu am cedat, am depăşit numeroase încercări şi vom triumfa. Vom cere socoteală tuturor celor …