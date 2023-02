Veronica Dragalin: „Modelul instituțional al Procuraturii Anticorupție trebuie schimbat, dar nu știm care va fi decizia”

12:20

Cei 55 de salvatori, dotatați cu 12 autospeciale de intervenție complet autonome și cu 2 câini de căutare, care au fost în misiune de șapte zile în Turcia, după cutremurele devastatoare, au revenit în Moldova. În timpul misiunii de șapte zile, salvatorii moldoveni au reușit să scoată de sub ruine, viu și nevătămat, un băiat ...