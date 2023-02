Demers pentru a ajusta infrastructura și a înăspri legea pentru a proteja cicliștii

15:10

An de an, Secția Raională Cultură și Turism Ungheni are pe agenda sa de lucru diverse activități cu conținut cultural-semnificativ ce sunt puse la dispoziția publicului dornic de evenimente frumoase. Anul 2022 a fost la fel de bogat în sărbători specifice diferitor aniversări culturale, festivaluri, proiecte sau sesiuni profesioniste. Despre acestea și ce își propun […]