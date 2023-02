Maia Sandu, după întrevederea cu premierul român Nicolae Ciucă: „Am primit asigurări că România va continua să ne ajute”

15:10

The Rolling Stones şi Paul McCartney înregistrează un cântec împreună The Rolling Stones şi Paul McCartney şi-au unit forţele pentru a înregistra împreună o melodie pentru noul album al trupei rock, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al formaţiei britanice, scrie Reuters. Variety a anunţat că fostul membru al formaţiei The Beatles a înregistrat părţi de chitară bas „pentru un viitor proiect Rolling Stones, condus de producătorul anului la Grammy 2021, Andrew Watt”, scrie News.ro. A adăuga...