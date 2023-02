Cazul tinerei rămase fără picioare în urma unui accident: Șoferul ar fi participant la curse ilegale

12:30

FinComBank numără acum în palmares încă două premii importante. În cadrul evenimentului „Visa Date. Celebrate Yourself”, Banca a obținut distincțiile „Full launch of P2P by Phone with Visa” în cadrul Best UX for Visa Direct și „Successful migration” în cadrul New Journey with Visa.„Ne bucură mult aprecierea efortului întregii echipe. Suntem profund recunoscători partenerului nostru Visa pentru