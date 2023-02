Relațiile de cooperare economică și comercială, discutate de către vicepremierul Dumitru Alaiba cu președintele Comisiei pentru comerț internațional, Bernd Lange

10:20

Vicepremierul Nicu Popescu a discutat la Bruxelles despre posibilitatea desfășurării în țara noastră a unei misiuni civile de consiliere sub egida Politicii Externe și de Securitate Comune a UE. Astfel, Nicu Popescu a menționat că, Republica Moldova are un interes tradițional de a aprofunda cooperarea în materie de securitate cu UE, obiectivul principal ținând de … Articolul Nicu Popescu a discutat la Bruxelles despre posibilitatea desfășurării în țara noastră a unei misiuni civile de consiliere sub egida Politicii Externe și de Securitate Comune a UE apare prima dată în Punctul pe i.